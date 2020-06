Sindicato alerta postos de combustíveis e orienta trabalhadores sobre medidas contra Covid-19

| Página 3 |

Em entrevista ao jornal “O Combate”, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, alertou os postos de combustíveis desta Cidade e da Região e orientou os trabalhadores do setor sobre a doença infecciosa (Covid-19) do novo coronavírus, recomendando a adoção de “rígidos protocolos de segurança de acordo com os órgãos de saúde” e a observância de “medidas necessárias para conter a transmissão da doença” objetivando garantir a segurança dos funcionários dos postos diante dos altos riscos de contágio a que estão submetidos.

Guizellini salientou que “diante da disseminação dessa doença altamente contagiosa, o Sindicato está muito preocupado com a saúde das pessoas de modo geral, mas notadamente com a segurança dos frentistas, porque eles estão diariamente na linha de frente dos postos de combustíveis, atendendo clientes que podem ou não estar contaminados pelo novo coronavírus, já que os médicos falam que uma pessoa pode estar infectada e não saber disso”.

De acordo com o sindicalista, “os frentistas, em contato permanente com várias pessoas nos postos, correm risco muito grande porque o atendimento nesses estabelecimentos não é feito por trás de um balcão, como existe em lojas do comércio, e muitas dessas pessoas atendidas pelos frentistas, onde não há a proteção do balcão, são viajantes que podem estar voltando de viagens feitas a regiões de transmissão da doença e até podem estar infectadas com o novo coronavírus, embora não representando casos suspeitos ou confirmados por não apresentarem sintomas sugestivos da COVID-19”.

Por isso, o sindicalista ressalta que “as empresas do setor não devem deixar de fornecer e recomendar a todos os seus funcionários os equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como adotar todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, tais como o uso permanente de máscaras por todos os funcionários em atividade, os procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de água e sabão em intervalos regulares, e a utilização imediata de sanitizante adequado para as mãos, como álcool em gel 70, caso não seja possível a lavagem das mãos”.

Guizellini destaca a importância da orientação aos frentistas de modo especial para a garantia da saúde física e mental desses trabalhadores diante da ameaça de contaminação, como também para a defesa da saúde de seus familiares, que poderiam correr risco de contágio se o frentista retornasse para casa sem tomar os devidos cuidados. “Os companheiros trabalhadores devem lavar as mãos com frequência; sempre usar máscara (não a mesma máscara por muito tempo, é claro); evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos; evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de mão; manter distância segura de pelo menos um metro e meio em relação a outras pessoas; e tomar outras medidas de precaução e prevenção que devem ser adotadas para impedir a propagação do novo coronavírus” – enfatiza o sindicalista.

Veja se você tem direito ao FGTS emergencial de R$ 1.045 que vai sair em junho

O dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) emergencial será disponibilizado para milhões de trabalhadores brasileiros já no mês de junho.

Os saques dos R$ 1.045,00 serão liberados pela Caixa Econômica Federal a partir de 15 de junho e ficarão à disposição dos trabalhadores até o último dia do ano, 31 de dezembro de 2020.

Trata-se de medida emergencial destinada a aliviar um pouco os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, a exemplo de outros procedimentos já adotados.

Os recursos financeiros poderão ser extraídos daqueles que têm conta no FGTS, ativas ou inativas.

Desta vez, os recursos estarão limitados a um saque por pessoa, mesmo que a pessoa tenha outras contas com valores superiores.

Como se sabe, nos anos anteriores, os trabalhadores podiam acumular mais de um benefício, mas agora isso não será mais permitido.

Todas as pessoas que têm conta no FGTS, ativa ou inativa, serão beneficiadas com esse FGTS emergencial no valor correspondente ao valor atual de um salário mínimo nacional (R$ 1.045,00).

A Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo pagamento do FGTS emergencial, ainda não disponibilizou o calendário oficial de saques. Acredita-se que, a exemplo dos anos anteriores, o cronograma seguirá a ordem dos meses de aniversário.

Para obter mais informações sobre o extrato do FGTS, basta acessar o site da Caixa, baixar o aplicativo FGTS Caixa ou entrar em contato pelo telefone 0800 724 2019.

