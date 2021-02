Negociação com MINASPETRO já vem se arrastando há mais de um mês

| Página 3 |

Conforme o jornal “O Combate” já noticiou, a campanha salarial de 2020 dos empregados dos postos de gasolina, lojas de conveniência, lava-rápidos, estacionamentos e garagens de Juiz de Fora e Região teve início no dia 30 de setembro, quando foi realizada a assembleia geral da categoria que aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores que está sendo negociada com o Sindicato patronal.

A pauta foi encaminhada ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO em outubro do ano passado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG e pelas outras entidades sindicais que representam os demais empregados dos postos de gasolina deste Estado. E a referida minuta começou a ser negociada com o Sindicato patronal no dia 17 dezembro de 2020, na primeira reunião, também realizada na sede da entidade patronal, em Belo Horizonte. Desse modo, o processo de negociação com a comissão negociadora do MINASPETRO já vem se arrastando há mais de um mês.

O presidente do SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, fez questão de ressaltar que, a exemplo do que aconteceu nos últimos anos, o SINTRAPOSTO-MG está participando das negociações com o MINASPETRO juntamente com as outras entidades sindicais de frentistas deste Estado, atuando em conjunto em negociação coletiva, inclusive com pauta de reivindicações unificada.

Sindicato volta a alertar frentistas sobre medidas de segurança contra Covid-19

Em razão da pandemia da doença infecciosa (Covid-19) do novo coronavírus, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Juiz de Fora e Região – SINTRAPOSTO-MG, Paulo Guizellini, em entrevista ao jornal “O Combate”, afirmou que “é extremamente necessário alertar novamente todos os empregados dos postos de combustíveis, bem como os empregadores, para adoção e uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e rígidos protocolos de segurança recomendados pelos órgãos de saúde, como, por exemplo, a utilização constante e correta de máscaras, e a observância de medidas necessárias para conter a transmissão da doença”.

Exemplificando, Guizellini cita “os procedimentos contínuos de higienização das mãos, com a utilização de água e sabão em intervalos regulares, e caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar imediatamente sanitizante adequado para as mãos, como álcool em gel 70%; e sempre evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos”.

O sindicalista recomenda também aos frentistas que “mantenham distância segura entre si e os clientes do posto, considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde – OMS e as características do ambiente de trabalho, objetivando garantir a segurança dos funcionários dos postos diante dos altos riscos de contágio a que estão submetidos, haja vista que no Brasil a Covid-19 já contaminou mais de nove milhões de pessoas e já matou mais de 220 mil”.

De acordo com Guizellini, “os postos de combustíveis têm de fornecer lavatórios com água corrente, sabonete, papel descartável e álcool em gel 70% ou outros adequados à atividade, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, nas dependências da empresa, entre outras medidas necessárias para impedir a transmissão da doença, a fim de oferecer segurança aos frentistas diante dos altos riscos de contaminação a que estão submetidos, assim como seus familiares e toda a população brasileira”.

Segundo o sindicalista, caso algum posto esteja violando as determinações das autoridades, não adotando as medidas necessárias, os empregados representados pelo SINTRAPOSTO-MG podem se dirigir à sede do Sindicato, na Rua Halfeld, 414, sala 609, Centro de Juiz de Fora, ou telefonar (3216-3181 e 3213-7565) ou enviar e-mail para o Sindicato (sintrapostomg@gmail.com), para que a entidade possa tomar as providências cabíveis.

